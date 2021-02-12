Пациенты рассказали о пугающих последствиях коронавируса

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Переболевшие коронавирусом рассказали о тревожных последствиях заболевания.

По словам опрошенных пациентов, кроме общих симптомов, таких как усталость, головная боль, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, они сталкивались с «пугающими» долгосрочными последствиями — параличом, невралгией, болями в тестикулах, аппендицитом, повреждением печени, а также припадками, передаёт Sky News.

Многие говорили о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве и резкой смене настроения. Люди жаловались на онемение и покалывания во всём теле, «туман» в голове.

Переболевшие коронавирусом отметили, что последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесённой инфекции.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что коронавирус оказывает влияние на биохимические процессы в организме, в частности затрагивая гормональный фон. По его словам, после COVID-19 у людей могут возникнуть депрессивные состояния, психозы и фобии. Специалист пояснил, что при коронавирусе у больного резко нарушаются сон и психическое состояние, у многих фиксируются выраженные головные боли, связанные не только с нарушением микроциркуляции, но и с тем, что вирус меняет иммунный ответ организма на возбудитель.

В связи с этим перестают синтезироваться специфические белки, которые помогают нормализовать нервную систему, в том числе триптофан. На восстановление необходимо очень много времени. Также раздражающим фактором может стать и то, что человек видел тяжёлое течение заболевания у пациентов с коронавирусом, писал NEWS.ru.