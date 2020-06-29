Онколог рассказала, чем опасна боль при надавливании на пупок

https://static.news.ru/photo/a1fc800a-baa3-11ea-94e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arkadius Kozera/imagebroker.com/Global Look Press

Боль в области пупка при надавливании на него может свидетельствовать о серьёзных проблемах в организме. Они могут обернуться внутренними кровотечениями, поэтому важно своевременно обратиться к врачу, предупредила онколог Елена Смирнова.

По её словам, речь об образовании так называемых дивертикул Меккеля — это выпячивание в конце тонкого кишечника. Оно в некотором смысле похоже на кармашек, куда попадают частицы еды, двигаясь по кишечнику. Это препятствует полному перевариванию пищи и вызывает её гниение. Характерная боль при надавливании на пупочную зону является первым явным признаком проблемы.

Такой кармашек может достигать до 12 сантиметров, уточнила врач, и проявляться примерно у 2–5% людей. Причём многие о его существовании даже не догадываются.

Лечение — только хирургическое. Карман иссекают, кишечник ушивают, — рассказала Смирнова в Instagram.

После операции, даже если не было признаков воспаления, вырезанную часть кишечника отправляют на гистологическое исследование, добавила онколог.

Если же проблему пропустить, могут возникнуть осложнения, отметила она. Слизистая в дивертикуле выделяет соляную кислоту, которая разъедает его стенку, именно поэтому может начаться внутреннее кровотечение. Среди других последствий — кишечная непроходимость, разрыв дивертикула и ущемление, напоминающее по симптомам аппендицит. И в некоторых случаях могут возникать новообразования.

Ранее NEWS.ru писал, что боли в области пупка могут свидетельствовать о раке тонкой кишки. По словам онколога Ивана Карасёва, среди других симптомов — тошнота и рвота. Также должны насторожить вздутие живота, длительные запоры или, напротив, частая диарея. О проблемах с кишечником может говорить и наличие крови в стуле.