Онколог рассказал об опасности работы без отдыха

https://static.news.ru/photo/af1863b6-c11a-11eb-bad4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа в напряжённом режиме и без отдыха в выходные приводит к сбоям организма в виде серьёзных болезней, в том числе рака. Об этом в Instagram рассказал врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Он пояснил, что одной из причин развития онкологии является острое физическое и эмоциональное истощение. Поэтому даже «в сумасшедшем еженедельном ритме» не следует забывать о базовых потребностях организма.

К таковым, по словам эксперта, относятся восьмичасовой сон, свежий воздух, двигательная активность (не менее 10 тысяч шагов вдень) и свежий воздух.

Онколог порекомендовал не заниматься в выходные дни никакими делами, связанными с работой, даже мелкими. В противном случае отдыха не получится.

Специалист отметил, что не стоит стремится отоспаться на выходных за всю неделю. Переизбыток сна вреден так же, как недостаток. По его словам, оптимальный вариант — спать на выходных на один-два часа дольше, чем в будни.

Врач добавил, что необходимо помнить в выходные дни о контроле за рационом и выбирать лакомства осознанно. Кроме того, он посоветовал навести порядок в доме, так как чистота поднимает настроение. Однако заниматься этим нужно без фанатизма.

Ранее врачи и телеведущий Александр Мясников рассказал, что один из признаков онкологии можно заменить во время приёма пищи. По его словам, Ощущение, мешающее глотать пищу, — так называемая дисфагия — может свидетельствовать говорить о развитии рака пищевода. Причём, со временем больному трудно будет глотать не только твёрдую пищу, но и воду.