Онколог назвал неочевидный признак предракового состояния

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Кишечные полипы, представляющие собой разрастания в ободочной или прямой кишке, никак не ощущаются и не доставляют человеку дискомфорта, но создают риск образования злокачественной опухоли. Об этом рассказал журналистам хирург и онколог Иван Карасёв.

Их удаление является обязательным, так как со временем полип может стать причиной возникновения колоректального рака, — цитирует «Царьград» медика.

Он отметил, что полипов, как правило, образуется сразу несколько. Они могут иметь различные размеры и формы. Наиболее опасным тревожным признаком предракового состояния являются эпителиальные образования наследственных полипозных синдромов.

Полипозные синдромы очень опасны, так как вызывают огромное количество полипов, имеющих высокий риск перерождения в рак. Данные заболевания достаточно редки и, в отличие от остальных типов, встречаются чаще всего в молодом возрасте, — отметил врач.

Как сообщалось ранее, врач Михаил Мяснянкин рассказал, что Развитию онкологических заболеваний способствуют не конкретные продукты, а сопутствующие факторы, такие как способ производства и обработки.

По его словам, пища, в которой присутствует большое количество канцерогенных веществ, или загрязнённая минеральными удобрениями, с большой долей вероятности может стать причиной образования злокачественных опухолей. По мнению Мяснянкина, речь в этом случае идёт в первую очередь об органах пищеварения.