https://static.news.ru/photo/b902049c-4752-11ea-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Роспотребнадзор порекомендовал для профилактики онкозаболеваний сократить употребление красного мяса, отказаться от курения и алкоголя, есть побольше фруктов и овощей. Ведущий онколог клиники «Медицина 24/7», член ассоциации Европейских онкологов ESMO Вадим Гутник отнёсся к подобным советам снисходительно и напомнил про Уинстона Черчилля, почти не вынимавшего сигару изо рта и при этом дожившего до 90 лет.

Сами по себе рекомендации по диете вряд ли будут действенны. Я, например, больше выступаю за качественное лекарственное обеспечение, его оперативную доступность для всех слоёв населения, — заявил он в эфире «Национальной службы новостей».

Он подчеркнул, что онкобольным часто назначают дженерики низкого качества, дают бесплатные препараты, токсичность которых существенно выше аналогов. Гутник считает, что государство должно вести в этом направлении просветительскую работу, чтобы большее количество людей проходили диагностику, чтобы работодатели предоставляли выходной день для этого.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний. В качестве профилактики была отмечена важность физической активности, соблюдения режимов сна и дня, отказа от вредных привычек, а также прививок от онкогенных вирусов. Ведомство предупредило, что данные меры носят профилактических характер и не могут давать полноценную гарантию отсутствия опухолей, поэтому важно проходить вовремя медицинское обследование.