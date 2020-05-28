Офтальмолог сообщила, что у переболевшего COVID-19 может ухудшиться зрение

Врач-офтальмолог, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова рассказала, что из-за проникновения коронавирусной инфекции на оболочку слизистой глаза может ухудшиться зрение.
На данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса и он может поражать слизистую оболочку глаза. Глаз — орган, в котором есть сосуды, нервы, циркуляция очень активная, мелкие сосуды, поэтому все микробы, все вирусы могут оседать на стенке, всё это может вызывать воспаления, — процитировали офтальмолога на портале med2.ru.
Врач отметила, что несмотря на возможное негативное влияние коронавируса на глаза, этот процесс обратим и лечится.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался на ухудшение зрения. Он сообщил, что стал хуже видеть и ему приходится носить очки после того, как переболел COVID-19.