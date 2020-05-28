Офтальмолог сообщила, что у переболевшего COVID-19 может ухудшиться зрение

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Жители России, у которых тест на COVID-19 дал положительный результат, но нет жалоб, должны включаться в статистику по заболеваемости. Так указано в методических рекомендациях Минздрава РФ по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с новой коронавирусной инфекцией.

Они опубликованы на сайте министерства. Когда выявлен вирус при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику...