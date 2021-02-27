Офтальмолог предупредила об опасности COVID-19 для тех, кто носит линзы

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Офтальмолог и доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что носители контактных линз входят в группу риска по коронавирусу из-за более частого соприкосновения с глазами и вероятности попадания инфекции через слизистую.

Носители контактных линз являются первичной группой риска по COVID-19. Потому что это прикосновение к глазу, это инородное тело на поверхности глаза, это гипоксия слизистой оболочки, — сообщила «Москве 24» эксперт.

Она посоветовала тем, кто носит контактные линзы, перейти на очки. Они являются защитой от аэрозольных капель, которые содержат частицы коронавируса. При этом очки необходимо обрабатывать и мыть раз в день мыльным раствором.

Шилова добавила, что важно носить средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — и стараться не прикасаться руками к лицу и глазам.

Для профилактики медик рекомендовала закапывать в глаза противовирусные препараты на основе интерферона или индуктора интерферона.

Если вы знаете, что контактировали с больным человеком, есть смысл несколько дней покапать такие препараты. Как правило, назначается применение в течение 5–7 дней, — сказала врач.

Ранее индийские учёные пришли к выводу, что носящие очки люди лучше защищены в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Они пообщались с 304 пациентами с COVID-19 и выяснили, что 19% из них большую часть времени носят очки. Учёные выяснили, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза, писал NEWS.ru