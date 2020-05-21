Офтальмолог дал россиянам советы по выбору солнцезащитных очков

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Солнцезащитные очки предотвращают утомляемость глаз в условиях излишней освещённости. Однако при неправильном выборе они могут навредить глазам и привести к серьёзным заболеваниям.

Не все очки с тёмными стёклами являются солнцезащитными и задерживают ультрафиолет. Ношение таких аксессуаров при ярком солнце может привести к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и макулодистрофии. Последняя чревата потерей центрального зрения и инвалидностью.

Чтобы избежать подделок и проблем со здоровьем, врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков советует покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах.

Он также рассказал радио Sputnik, что очки имеют различную степень затемнения. Для прогулок по улицам подойдут очки, которые только слегка приглушают излишнюю освещённость. Для вождения автомобиля лучше выбрать очки с 50-процентным затемнением, а для похода на пляж — с 75-процентным.

Ранее NEWS.ru писал, что офтальмологи рассказали о безопасном для глаз режиме работы за компьютером. По их словам, отрывать взгляд от монитора следует каждый час. Перерыв должен составлять 5–10 минут.