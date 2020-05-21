Офтальмолог дал россиянам советы по выбору солнцезащитных очков

Солнцезащитные очки предотвращают утомляемость глаз в условиях излишней освещённости. Однако при неправильном выборе они могут навредить глазам и привести к серьёзным заболеваниям.
Не все очки с тёмными стёклами являются солнцезащитными и задерживают ультрафиолет. Ношение таких аксессуаров при ярком солнце может привести к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и макулодистрофии. Последняя чревата потерей центрального зрения и инвалидностью.
Чтобы избежать подделок и проблем со здоровьем, врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков советует покупать солнцезащитные очки в специализированных магазинах.
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Ранее NEWS.ru писал, что офтальмологи рассказали о безопасном для глаз режиме работы за компьютером. По их словам, отрывать взгляд от монитора следует каждый час. Перерыв должен составлять 5–10 минут.
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