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Специалисты из Тюбингенского университета в Германии установили взаимосвязь между худыми ногами и нарушениями здоровья.

Проведённое исследование показало, что люди с тонкими ногами чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные, наблюдая за 981 добровольцем, выяснили, что 18% испытуемых страдали так называемым метаболическим синдромом несмотря на то, что их вес находился в пределах нормы. При этом у всех пациентов был общий признак — худощавые ноги.

Как поясняет портал «МедикФорум» , метаболический синдром объединяет целый ряд расстройств, таких как гипертония, лишний вес, а также диабет второго типа.

При этом худые ноги могут быть генетической особенностью, из-за которой в теле жир распределяется неравномерно. Если при наличии худощавых ног человек страдает лишним весом, то это существенно увеличивает вероятность развития сердечно-сосудистых нарушений.

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