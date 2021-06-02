«Нужно вызывать скорую»: врач рассказала, какая головная боль опасна

https://static.news.ru/photo/23729dce-c38e-11eb-8ddd-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Часто люди испытывают головную боль, которая связана с напряжением: она не опасна, но требует вмешательства специалистов, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова журналистам «Москвы 24». Есть виды боли, при которых следует вызывать скорую.

Если возникла яркая, интенсивная и нестерпимая головная боль, которой никогда до этого не было, нужно вызывать скорую. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг, — подчеркнула она.

Кроме того, нужно срочно обращаться к врачам, если боль в голове сопровождается тошнотой, рвотой и повышением температуры. Эти симптомы могут говорить о воспалительном процессе в мозге, в частности о менингите. Также к специалистам следует обратиться при регулярных мигренях.

Если головная боль поменяла характер, это может быть признаком какого-либо развивающегося заболевания. Наконец, если она сопровождается странными ощущениями — онемением в руках, появлением каких-то непонятных запахов или звуков, которых на самом деле нет, — такое состояние может говорить об опухоли, — добавила эксперт.

Если головная боль возникает от напряжения и длительного нахождения в сидячем положении, нужно обратиться к неврологу и получить назначение лечения. Регулярно «гасить» такую боль таблетками не стоит, потому что они теряют эффективность, а также могут приводить к появлению новых головных болей.

При этом человеку, который изредка чувствует боль в голове из-за недосыпа, нервного напряжения или смены погоды, не стоит беспокоиться.

Сначала я бы посоветовала попробовать вылечить её немедикаментозно — с помощью упражнений. Это, например, 10 быстрых приседаний тем, кому здоровье позволяет. Или это может быть контрастный душ для кистей рук, который подходит вообще всем, — отметила врач.

Если эти способы не помогают, можно выпить обезболивающее. Однако не стоит пытаться перетерпеть неприятные ощущения.

Ранее остеопат и невролог Александр Евдокимов рассказал, что самостоятельное лечение головной боли приёмом простых обезболивающих препаратов чревато опасными последствиями для здоровья. За недомоганием, которое снимается обычными таблетками, может стоять серьёзное заболевание вплоть до летального исхода.