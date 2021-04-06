Нужно начинать с рождения: врач дал советы, как помочь ребёнку реже болеть

https://static.news.ru/photo/77af3d7c-9763-11eb-9526-96000091f725_660.jpg Фото: Jörg Lange/picture alliance/Global Look Press

Главный внештатный специалист педиатр, главный врач ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой ДЗМ» Исмаил Османов рассказал, как родителям привить своим детям любовь к здоровому образу жизни.

По его словам, этим нужно заниматься буквально с рождения.

Это вовремя и правильно оценить состояние здоровья, что делается ещё до рождения ребёнка в процессе внутриутробного развития, после рождения и в последующем строго придерживаться всех тех рекомендаций в плане питания, сна, пребывания на свежем воздухе, в плане вредных привычек и физической активности. В этом ведущая роль должна принадлежать не школе, не учителям, а семье, — отметил он, отвечая на вопрос, как помочь ребёнку реже болеть.

Специалист пояснил, что чаще всего дети берут пример с родственников, и если в семье не принято заниматься спортом, то и ребёнок не будет. Это также касается прогулок на свежем воздухе и правильного питания.

Османов добавил, что в целом здоровый образ жизни активно популяризируется в столичном здравоохранении. Благодаря этому процент придерживающихся его детей достаточно высокий, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее кандидат медицинских наук, руководитель направления онкологии медицинского холдинга «Медика», онколог и хирург Михаил Мяснянкин предупредил, что онкологические заболевания встречаются у детей нечасто, однако до десяти подтипов опухолей всё же находят в раннем возрасте. Здоровье детей в том числе напрямую зависит от состояния родителей, особенно — матери.