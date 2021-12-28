Диетологи рассказали, как избежать проблемы с желудком в новогоднюю ночь

В России принято накрывать в новогоднюю ночь стол с обилием закусок, горячих блюд и десертов. Такая традиция сохранилась ещё с советских времён, когда к застолью готовились заранее, запасая впрок деликатесы. Сытная трапеза может иметь неприятные последствия. Врачи предупреждают об опасности отравления и обострения хронических заболеваний. NEWS.ru узнал у диетологов, какие правила поведения за новогодним столом нужно соблюдать, чтобы вечеринка не закончилась в больнице.

Угощения на новогоднем столе должны быть вкусные, красивые, но самое главное — свежие. Последнее — обязательное условие, сообщил в разговоре с NEWS.ru главный диетолог Минздрава, академик РАН, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Виктор Тутельян. Многие пренебрегают этим правилом, потом происходит отравление.

Вечер длинный, не нужно ставить на стол сразу большие лоханки с салатами, закусками. При комнатной температуре это всё быстро портится. Начинается размножение бактерий. При попадании в ЖКТ они вызывают интоксикацию. Поэтому лучше действовать по такому принципу: вытащил из холодильника, немного положил, съели — ещё добавил. Виктор Тутельян главный внештатный диетолог Минздрава России главный внештатный диетолог Минздрава России

Второе правило для хорошего пищеварения — ограничить сладкое, сообщает главный диетолог Минздрава. Шоколад, торты, пирожные наносят серьёзный удар по инсулярному аппарату поджелудочной железы. Это может негативно сказаться на самочувствии, особенно учитывая, что все органы пищеварения в праздничную ночь и так работают в полную силу.

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Нужно действовать осторожно: отрезал кусочек, съел, получил удовольствие, посмаковал и отойди от стола. Больше беседы. Хороший стол — это про радость общения, а не про переедание, — добавил Тутельян.

Некоторые блюда, традиционные для новогоднего стола, могут быть особенно опасны. Их неумеренное потребление вызывает обострение хронических заболеваний, сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. На первое место он поставил острые угощения, например, холодец с хреном, мясо, запечённое в большом количестве специй. При их злоупотреблении может возникнуть обострение гастрита, язвенной болезни желудка.

На втором месте — слишком жирные угощения. Например, знаменитое мясо по-французски или салат оливье с обилием майонеза. Их стоит опасаться людям с холециститом (воспаление желчного пузыря) или панкреатитом (воспаление поджелудочной железы). При переедании возможны опасные осложнения, вплоть до госпитализации и операции.

Солёные огурцы, помидоры, селёдка, грибы, которые называют «закуской под водку», в большом количестве нельзя есть людям с артериальной гипертонией (синдром повышения систолического артериального давления), сообщает Гинзбург. Солёная еда провоцирует задержку жидкости в организме, это может вылиться в гипертонический криз (неотложное тяжёлое состояние, вызванное чрезмерным повышением артериального давления).

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«Удар по печени», несварение желудка, кишечная колика после обильной трапезы обеспечены, если перед этим человек долго сидел на голодной диете, сообщил NEWS.ru врач-диетолог, профессор Алексей Ковальков. Поэтому перед новогодним застольем надо умеренно питаться.

На Руси никогда не умирало столько народу, сколько в период после Великого поста. Когда все постятся, а потом начинают объедаться. Алексей Ковальков врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса врач-диетолог и основатель клиники коррекции веса

Если за праздничным столом человек всё-таки переел, лучше устроить себе разгрузочный день после застолья. Врач советует диету одного дня, разработанную ещё в 60-х годах XX века. Она поможет организму переработать огромный объём пищи и быстро вывести его без вреда для здоровья.

На день растянуть девять яичных белков и два грейпфрута. Первые — для сохранения мышечной массы и поддержки метаболизма. Вторые содержат вещества, которые способствуют утилизации жиров. Также можно выпить слабительное какое-нибудь фруктовое. Не помешает прогулка на свежем воздухе. Ну и, конечно, пить чистую воду, — сообщил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал о правилах потребления алкоголя за новогодним столом. Диетолог Маргарита Королёва напомнила, что если смешать разные напитки, человек может получить отравление. Поэтому лучше выбрать один и употреблять его весь вечер. При этом Королёва отметила, что обычно люди делают по-другому и, встретив Новый год шампанским, дальше переходят на более крепкие напитки. Их разнообразие способно усилить воздействие алкоголя в целом и привести к опьянению и даже отравлению.