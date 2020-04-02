Невролог рассказал, какие проблемы вызывает частое сидение за компьютером

https://static.news.ru/photo/1c7fa8b8-7515-11ea-a2af-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Регулярное сидение за компьютером может привести к деформации поясничного отдела, перенапряжению шейно-воротниковой зоны и ухудшению зрения. Об этом заявил профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Ринат Богданов.

По его словам, у детей длительное нахождение перед компьютером может спровоцировать близорукость из-за постоянного напряжения глаз и внутриглазных мышц. Напряжение шейно-воротниковой зоны приводит к головной боли, несимметричное положение тела влияет на состояние позвоночника и негативно сказывается на поясничном отделе.

Зачастую неудобное положение тела при работе за компьютером приводит к перенапряжению шейно-воротниковой зоны, напряжению мышц рук, — заявил Богданов.

Профессор считает, что если человек часто играет в компьютерные игры, значит, его что-то волнует в реальном мире. Он также может «заедать» тревогу.

Это приводит к набору массы тела, что в дальнейшем может спровоцировать метаболический синдром, гипертоническую болезнь, сахарный диабет второго типа и так далее, — подчеркнул доктор, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что японский нейрохирург Аюми Окумура считает, что чрезмерное использование смартфонов и компьютеров может привести к переутомлению мозга и депрессии. В некоторых случаях это может спровоцировать развитие деменции. Врачи рекомендуют делать перерывы во время работы, чтобы мозг мог отдыхать.