Неприятный запах изо рта может быть симптомом опасных болезней

Неприятный запах изо рта может оказаться сигналом возникновения в организме человека опасных болезней. Об этом рассказали специалисты focus.de.

По имеющимся данным, запах изо рта может быть симптомом заболеваний печени, почек, желудка и сигналом о наличии диабета. Однако чаще всего причиной возникновения такого явления становятся бактерии и вещества, участвующие в метаболизме.

Помимо прочего запах может возникать из-за налёта на языке и зубах, а также быть следствием пародонтита. Также к числу факторов его появления относят курение и сухость во рту.

Чтобы избавиться от этого неприятного аспекта, следует чистить зубы не менее двух раз в сутки, менять зубную щётку раз в два-три месяца и использовать зубную нить.

Также рекомендуется чистить язык и полоскать рот отваром шалфея. Допускается использование жевательной резинки. Кроме того, нужно пить больше воды и регулярно посещать стоматолога.

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