Неприятный запах изо рта может быть симптомом опасных болезней

Неприятный запах изо рта может оказаться сигналом возникновения в организме человека опасных болезней. Об этом рассказали специалисты focus.de.
По имеющимся данным, запах изо рта может быть
Помимо прочего запах может возникать из-за налёта на языке и зубах, а также быть следствием пародонтита. Также к числу факторов его появления относят курение и сухость во рту.
Чтобы избавиться от этого неприятного аспекта, следует чистить зубы не менее двух раз в сутки, менять зубную щётку раз в два-три месяца и использовать зубную нить.
Также рекомендуется чистить язык и полоскать рот отваром шалфея. Допускается использование жевательной резинки. Кроме того, нужно пить больше воды и регулярно посещать стоматолога.
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