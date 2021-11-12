Названы симптомы смертельно опасного храпа

Учёные по сну Гарвардской медицинской школы и медицинского университета Кека в Южной Калифорнии назвали восемь главных признаков смертельно опасного храпа. Речь идёт о храпе во время простуды, когда блокируются носовые проходы, а расслабленные мышцы языка, нёба и горла пропускают воздух через мягкие ткани, вызывая вибрацию. Об этом сообщает телеканал CNN.

В этом случае об опасности может говорить громкость храпа, когда звуки слышны за пределами закрытой спальни. Особенно, если храп сопровождается хрипом или кашлем. Ещё одним признаком является индекс массы тела выше 35 и возраст.

При этом большая окружность шеи тоже может стать индикатором опасного храпа. Если у мужчин она превышает 43 сантиметров, стоит обратиться к специалисту.

Ранее украинский телеведущий и педиатр Евгений Комаровский заявил, что для приготовления суши подходит не каждая рыба. Эксперт отметил, что главным условием выбора является безопасность потребляемого продукта.

Он рассказал, что речная рыба очень полезная, но люди рискуют вместе с этой рыбой съесть личинки глистов. Комаровский заявил, что большинство личинок погибает при глубокой заморозке. Поэтому отдавать предпочтение нужно рыбе, замороженной промышленно.