Названы самые популярные и вредные продукты ля печени

https://static.news.ru/photo/7e52d44c-9582-11ea-a166-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На разрушение печени могут влиять самые популярные продукты. Злоупотребление ими приведёт к тому, что она уже не сможет очищать организм от токсинов. Об этом рассказывает портал Eat This, Not That!

Так, один из самых заметных разрушителей печени - картофель-фри. В нём содержится большое количество растительных жиров, которые дают большую нагрузку на орган. То же самое можно сказать и о растительном масле.

Ещё один проблемный продукт - фруктоза. Она содержится в газированных напитках и сладостях, и оказывает разрушительное воздействие на печень. Также негативно влияют на орган кетчупы и салатные соусы.

И, наконец, плохое воздействие на печень оказывает мясо. В нём содержится большое количество натрия, который ведёт к дисбалансу в организме, приводит к серьёзнsм осложнениям для здоровья.

Также в числе вредных продуктов нужно упомянуть белый хлеб, который вызывает скачки глюкозы и ожирение печени.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогают скорректировать артериальное давление. Она отметила, что такой способ работает только в том случае, когда у человека гипертензия не развилась как болезнь, а проявляется только при стрессе. Об этом писал NEWS.ru.