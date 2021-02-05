Врач назвала продукты для регуляции артериального давления

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты помогают скорректировать артериальное давление. Она отметила, что такой способ работает только в том случае, когда у человека гипертензия не развилась как болезнь, а проявляется только при стрессе.

Так, по словам специалиста, стоит употреблять в пищу продукты, богатые веществами для выработки оксида азота. Он, в свою очередь, позволяет расширить стенки сосудов и понизить давление.

Самыми действенными в данном случае становятся свекольный и морковные соки. Также диетолог рекомендует добавить к рациону орехи и семечки, богатые магнием. Это вещество способствует долгосрочной профилактике гипертензии.

Что касается повышения артериального давления, то к нему приводят курение, употребление сильно солёных продуктов, а также пищи, которая подверглась жарке, варке и фритюру. Подобные свойства имеет и кофеин.

Если мы говорим о кофеинсодержащих, то напрямую, в долгосрочной перспективе, кофе не влияет на повышение давления, но в данный конкретный момент, если у человека есть предрасположенность <...> — всё это может тут же спровоцировать повышение артериального давления, — сказала врач. Её слова приводит РИА Новости.

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