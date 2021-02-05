Диетолог назвала главные правила питания в мороз

https://static.news.ru/photo/cf28c840-04ff-11ea-ad3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правила питания в мороз нужно менять — это касается, в частности, людей, которые придерживаются диет, направленных на снижение веса.

По словам врач-диетолога Анны Белоусовой, при сильных морозах организм «согревается» от жиров и углеводов, которые, как правило, убирают из рациона люди на диете.

На момент морозов за −20 и ниже лучше всего немножко себя придержать. За счёт количества потребляемой пищи, но качество её улучшить за счёт жирности и углеводистых продуктов — обычные растительные и животные жиры, те же крупы или хлеб грубого помола, — рассказала Белоусова «Звезде».

Также нужно есть побольше продуктов, повышающих иммунитет, то есть фруктов и овощей, в которых есть витамин C, например. Среди таких продуктов диетолог перечислил болгарский перец, замороженные ягоды, фрукты, цитрусовые.

Желательно есть побольше лука и чеснока, которые также влияют на иммунную защиту организма.

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