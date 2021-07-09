Названы самые полезные напитки для жаркого лета

Чтобы не получить летом обезвоживания организма, необходимо пить больше жидкости. Однако не все напитки полезны в жару, сообщают «Народные новости».

Самым полезным средством для утоления жажды является обычная питьевая вода. Специалисты не рекомендуют пить ледяную воду — она плохо усваивается. Лучшая температура воды, по их словам, 36 градусов.

Справиться с жаждой и охладить организм помогут также кисломолочные напитки: кефир, простокваша и айран. Хорошо освежают и тонизируют организм в жару домашние лимонады с ломтиками фруктов, ягод и трав. Эксперты советуют готовить напитки из земляники, лайма, огурца или мяты, а также сока половины лимона.

Кроме того, в жаркую погоду можно выпить прохладный зелёный или белый чай, а также ройбуш. Для тонизирующего эффекта эксперты рекомендуют добавить в чайник цедру апельсина или травы.

Неожиданный способ охладиться летом — выпить томатного сока. Он борется с жаждой и разжижает кровь, что в жаркое время года очень важно. А если хочется чего-то сладкого, то лучше выпить комбучу, чайный гриб. Он не только утоляет жажду, но и улучшает работу кишечника.

Ранее в МЧС рассказали, можно ли пить спиртное во время жары.