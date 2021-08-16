Названы самые опасные симптомы постковидного синдрома

Самыми опасными симптомами постковидного синдрома являются головная боль, головокружение, онемение рук и ног, а также боли в животе. Об этом Lenta.ru рассказал иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Помимо прочих, ещё одним опасным признаком может являться депрессия. Из-за неё может нарушиться качество жизни, отсутствует желание работать и начинают появляться суицидальные мысли, отметил иммунолог.

Однако после выздоровления от коронавируса эти симптомы должны исчезнуть где-то за месяц. Если же лечение было затяжным, то они должны пропасть за два месяца. В случае появления ещё каких-то симптомов через несколько месяцев они будут являться «постковидным хвостом» и должны лечиться отдельно, подытожил медик.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что в группе риска перед постковидным синдромом находятся прежде всего пожилые люди.