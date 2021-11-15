Названо условие получения QR-кодов бессимптомно переболевшими COVID-19

Лица, переболевшие коронавирусом бессимптомно, смогут получить QR-код в случае, если ранее у них был положительный ПЦР-тест. Это позволит им избежать ограничений, вводимых соответствующими законопроектами. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, передаёт «Интерфакс».

У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат, — сказал Хубезов.

По его словам, таким образом на этой категории граждан не отразятся ограничительные нормы, которые содержатся в поступивших в Госдуму законопроектах о QR-кодах.

Парламентарий отметил, что в данных инициативах пока не упоминается выдача QR-кодов по анализу на антитела у переболевших COVID-19. Однако власти пришли к выводу о необходимости создания единой системы их подсчёта.

Пока об этом речи не идёт. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и непонятно, какое число антител считать большим, какое небольшим и что защитит, а что не защитит, — подчеркнул Хубезов.

Ранее введённую в регионах систему QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации от коронавируса или перенесённого не ранее полугода назад заболевания, высоко оценили в Минздраве. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, эта и другие ограничительные меры по борьбе с инфекцией позволили снизить заболеваемость на 7,5%. При этом он отметил, что в ряде регионов рост заражений продолжается.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение о введении системы на объектах будут принимать власти каждого региона самостоятельно.