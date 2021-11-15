В Минздраве дали оценку эффективности QR-кодов

Введённая в России система QR-кодов показала высокую эффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За неделю заболеваемость снизилась на 7,5%. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса, стенограмма опубликована на сайте кабмина. При этом он добавил, что рост заражений продолжается в ряде регионов.

Регистрируется снижение общего количества активных случаев на 7,5%. Их число составило 1,274 миллиона пациентов, находящихся на курации медицинских работников, — сказал Мурашко.

Он отметил, что положительная динамика сформировалась благодаря введённым нерабочим дням, региональным ограничительным мерам, а также системе QR-кодов, подтверждающих факт вакцинации или перенесённого заболевания.

При этом, по словам главы Минздрава, количество пациентов с COVID-19 остаётся высоким. По данным Мурашко, в стационарах находится 246 тысяч пациентов, число больных, нуждающихся в искусственной вентиляции лёгких, превышает 7 тысяч.

Он подчеркнул, что в ряде регионов заболеваемость коронавирусом продолжает расти. Максимальный рост за неделю был зафиксирован в Сахалинской, Амурской, Саратовской и Тверской областях, Туве, Калмыкии, Севастополе и Республике Хакасия.

Ранее в Кремле заявили о необходимости законодательного регулирования системы QR-кодов на федеральном уровне. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это подтверждают региональные решения о введении системы.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов о вакцинации от коронавируса в транспорте и общественных местах. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах, где они потребуются, будут принимать власти каждого региона.

В случае принятия законопроекта посещение мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, кафе, ресторанов и магазинов станет возможно при наличии QR-кода о прививке, документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. QR-коды не потребуются в аптеках и магазинах, торгующих продуктами и товарами первой необходимости.