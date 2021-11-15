Песков высказался по поводу необходимости принятия закона о QR-кодах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что решения о введении QR-кодов регионами подтверждают необходимость законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне. Однако в Кремле пока не комментируют ход работы над законопроектом о QR-кодах, сообщает ТАСС.

Здесь прежде всего кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий [по введению QR-кодов] на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений [кабмина], — сказал Песков.

Однако он не стал комментировать работу профильных ведомств на проектом законов о QR-кодах. По его словам, это проект правительства, поэтому детали нужно спрашивать там.

Ранее сообщалось, что законопроекты о QR-кодах примут уже в декабре. Это следует из повестки заседания Совета Госдумы, размещенной в думской электронной базе данных. В случае принятия соответствующего закона, граждане страны будут обязаны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте.