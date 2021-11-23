Названо количество алкоголя, повышающее риск деменции

Новое исследование учёных Королевского колледжа Лондона показало, что долгосрочное потребление двух литров пива или вина в неделю может привести к развитию деменции. По словам специалистов, такое количество алкоголя вдвое увеличивает вероятность возникновения проблем с кратковременной памятью и пространственным восприятием. Об этом пишет Daily Mail.

Ни у кого из 15 тысяч участников не было признаков деменции в начале исследования, но у тех, кто пил в опасных количествах, было больше шансов продемонстрировать снижение когнитивных функций, которое может прогрессировать до слабоумия, — сказано в исследовании.

Руководитель научной группы, доктор Тони Рао отметил, что результаты работы развеивают миф о пользе алкоголя для мозга. Он также посоветовал людям проходить медицинское тестирование на предмет обнаружения ранних признаков деменции.

Ранее нутрициолог Богдана Тарасюк рассказала, какие масла можно использовать для жарки без нанесения вреда организму. Так, например, популярное у кулинаров оливковое масло нельзя использовать для жарки.

При этом несмотря на то, что на кокосовом масле можно жарить продукты, потреблять его нужно в ограниченном количестве, так как оно повышает уровень холестерина. Для жарки также подойдёт масло какао.