Названа полезная в борьбе с онкологией и диабетом пряность

Пряность пажитник может помочь в борьбе с онкологией и сахарным диабетом, так как она содержит в составе аминокислоты, которые препятствуют размножению злокачественных клеток. Более того, пажитник снижает уровень сахара в крови и улучшает результаты глюкозотолерантного теста, пишет Live 24.

В журнале European Journal of Clinical Nutrition недавно опубликовали исследование, согласно которому пажитник снижает уровень сахара и улучшает результаты глюкозотолерантного теста. У участников испытаний уровень глюкозы в суточной моче сократился на 54%, а уровень «вредного» холестерина в сыворотке крови тоже значительно снизился, — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такой эффект пажитника учёные связывают с наличием в пряности клетчатки, которая сокращает поглощение организмом углеводов и снижает уровень сахара в крови. В рамках исследования участники испытаний съедали по 10 граммов вымоченных в горячей воде семян этого растения. В итоге выяснилось, что уровень сахара и холестерина у испытуемых снизился на 25–30%.

Ранее стало известно, что корица также снижает уровень сахара в крови. Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день на протяжении четырёх месяцев. В результате испытуемые стали чувствовать себя значительно лучше.