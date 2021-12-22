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Названа дешёвая специя, снижающая сахар в крови

Британские диетологи: употребление корицы снижает уровень сахара в крови
05:36, 21 декабря 2021
Названа дешёвая специя, снижающая сахар в крови Фото: pixabay.com
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Ряд исследований показали, что корица способствует снижению сахара и холестерина в крови у больных диабетом второго типа. Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день на протяжении четырёх месяцев. В результате испытуемые стали чувствовать себя значительно лучше. Об этом пишет Daily Express.

Было установлено, что корица снижает уровень сахара за счёт повышения чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки. Также корица содержит различные минералы и витамин А.

Ранее стало известно, что канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание приводят к старению организма и сокращению жизни, такое мнение озвучили врач-геронтолог Юрий Конев и врач-диетолог Дарья Русакова. При этом эксперты отметили, что дольше всех живут люди с небольшим избыточным весом, а средиземноморская диета является самой полезной для человека.

При этом он добавил, что чрезмерная худоба тоже вредит организму, поэтому человек должен найти «золотую середину». Для этого предлагается отказаться от обработанного мяса и колбасы, а также есть обезжиренные продукты. Также рекомендуется исключить жарку в качестве способа приготовления пищи в пользу приготовления на пару или в духовке.

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