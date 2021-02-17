Названа опасность дешёвых аналогов лекарств

https://static.news.ru/photo/174c802a-a15a-11ea-8f74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики не просто так выписывают те или иные лекарства россиянам: даже если они чуть дороже, чем дженерики, лучше не экономить и купить нужный препарат. Некоторые более дешёвые аналоги могут вызвать побочные эффекты, опасные для здоровья.

У любого препарата (за редким исключением) есть масса торговых аналогов, потому что действующих молекул у нас не так много, а вот торговых наименований — целое море, — рассказала в беседе с «360» провизор Ирина Булыгина.

Она объяснила разницу между изначальным препаратом и его дешёвыми аналогами, которые могут производиться разными заводами и компаниями. Во всех будет одинаковое действующее вещество, но вспомогательные и связующие компоненты могут отличаться.

Причём каждый производитель сам разрабатывает вспомогательную базу лекарства. Но испытания его проводятся уже в усечённом варианте. Часто фармакологическая компания ограничивается тем, что проверяет, когда лекарство поступило в кровь, вывелось ли из организма. После этого считается, что препарат действует.

А вот проверкой терапевтической эквивалентности оригинальному препарату многие пренебрегают. Таким образом, неясно, чем на самом деле отличается дженерик от оригинала.

Булыгина не советует покупать более дешёвые препараты. Зато можно сэкономить в супермаркете. Как ранее писал NEWS.ru, британский студент перечислил топ-5 секретов экономии в крупных магазинах.