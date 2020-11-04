Названа «неуязвимая» для коронавируса часть тела

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Роговица глаза не пропускает частицы коронавируса в организм. К такому выводу пришли учёные из Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Исследователи провели эксперименты с роговицей 25 человек-доноров, а также с роговицей мышей. Они подвергали их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вирусу Зика и вирусу простого герпеса HSV-1. В ходе экспериментов выяснилось, что вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать. При этом пока точно неясно, что именно обусловливает различия между этими болезнями, и чем вызвана устойчивость роговицы именно к COVID-19.

Учёные призвали медицинских работников не отказываться от использования защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет доподлинно установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза. Результаты исследования опубликовал журнал Cell Reports.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов заявил, что ношение очков не играет в профилактике заражения коронавирусом столь важную роль, как средства индивидуальной защиты, так как вирус сложно передаётся через слизистую глаз. Он пояснил, что речь, в частности, идёт о лизоцимах — ферментах, борющихся с посторонними бактериями и вирусами.

До этого заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал, что, по данным исследователей из КНР, люди в очках инфицируются новым вирусом в пять раз реже, чем остальные. Это особенно заметно именно в Китае, поскольку там 80% граждан, имеющих проблемы со зрением, предпочитают носить очки, а не контактные линзы, писал NEWS.ru.