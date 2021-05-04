Назван заметный признак перенесённого коронавируса

https://static.news.ru/photo/ab226ee6-ad2e-11eb-97e9-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Британский профессор Тим Спектор заявил, что линии или бороздки на ногтях могут быть признаком того, что человек переболел коронавирусом. По его словам, ногти восстанавливаются с заметной границей роста в момент болезни и после неё, сообщает Metro.

Спектор разместил фотографию таких ногтей в Twitter и пояснил , что на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc — Tim Spector (@timspector) May 3, 2021

При этом профессор добавил, что такой симптом проявляется не у всех людей, переболевших коронавирусом. И более того, появление линий на ногтях может говорить не только о коронавирусе, но и других серьёзных заболеваниях. Среди них Спектор выделил корь, скарлатину и диабет.

Ранее стало известно, что воспаление органов зрения, зуд и боязнь яркого света могут быть признаками коронавируса. К такому выводу пришли британские учёные из Anglia Ruskin University (ARU). Несмотря на то что вышеперечисленные симптомы также подходят под описание конъюнктивита, их также можно зафиксировать на первых стадиях заражения COVID-19. Светобоязнь медики фиксировали у 18% пациентов, боль в глазах — у 16%, зуд — у 17%.