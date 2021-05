Назван заметный признак перенесённого коронавируса

Спектор разместил фотографию таких ногтей в Twitter и пояснил , что на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Поскольку они отрастают долго, последствие может проявляться с опозданием.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc