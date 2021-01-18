Найден способ распознать коронавирус по глазам

Воспаление органов зрения, зуд и боязнь яркого света могут быть признаками коронавируса. К такому выводу пришли британские ученые из Anglia Ruskin University (ARU), результаты своего исследования они
Несмотря на то, что вышеперечисленные симптомы также подходят под описание конъюнктивита, их также можно зафиксировать на первых стадиях заражения COVID-19.
Светобоязнь медики фиксировали у 18% пациентов, боль в глазах – у 16%, зуд - у 17%. Также выяснилось, что схожие проявления болезни фиксировал 81% зараженных в течение двух недель после проявления других симптомов COVID-19. Примерно столько же наблюдали эти симптомы у себя не больше 14 дней.
Еще одной необычной особенностью стала боль в глазах у слепых людей. Как объяснили ученые, причина кроется в том, что сетчатка состоит из чувствительных к свету клеток. В результате у пациента возникает чувство жжения или покалывания.
У некоторых пациентов симптомы коронавируса могут оставаться в течение 12 недель. При этом такие пациенты могут больше не являться разносчиками инфекции, а часть из них продолжает оставаться заразными, писал ранее NEWS.ru.