Найден способ распознать коронавирус по глазам

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Воспаление органов зрения, зуд и боязнь яркого света могут быть признаками коронавируса. К такому выводу пришли британские ученые из Anglia Ruskin University (ARU), результаты своего исследования они опубликовали в British Medical Journal.

Несмотря на то, что вышеперечисленные симптомы также подходят под описание конъюнктивита, их также можно зафиксировать на первых стадиях заражения COVID-19.

Светобоязнь медики фиксировали у 18% пациентов, боль в глазах – у 16%, зуд - у 17%. Также выяснилось, что схожие проявления болезни фиксировал 81% зараженных в течение двух недель после проявления других симптомов COVID-19. Примерно столько же наблюдали эти симптомы у себя не больше 14 дней.

Еще одной необычной особенностью стала боль в глазах у слепых людей. Как объяснили ученые, причина кроется в том, что сетчатка состоит из чувствительных к свету клеток. В результате у пациента возникает чувство жжения или покалывания.

У некоторых пациентов симптомы коронавируса могут оставаться в течение 12 недель. При этом такие пациенты могут больше не являться разносчиками инфекции, а часть из них продолжает оставаться заразными, писал ранее NEWS.ru.