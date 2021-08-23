Назван срок достижения в России коллективного иммунитета к COVID-19

Учитывая темпы вакцинации, коллективного иммунитета Россия добьётся не раньше марта 2022 года. Об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В России полностью привитых — примерно 23% населения, частично привитых — 29%. Сравним эти цифры с показателями в наиболее развитых государствах — например, в странах Евросоюза. Там полностью привившихся гораздо больше — за 60%, а кое-где и 70%, — отмечает эксперт.

Несмотря на высокую заболеваемость, смертность в Европе хорошо контролируется. А вот в России вакцинация пока обладает не очень сильным влиянием, и оценить, как изменилась смертность, пока невозможно.

На сегодняшний день в России значение коллективного иммунитета находится на уровне 45%, а нужно не менее 85%, чтобы остановить коронавирус. Впереди огромная работа, и ориентировочным сроком достижения коллективного иммунитета можно считать весну 2022 года, если всё сложится вполне успешно, резюмировал Крючков.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть сформирован уже к концу текущего года.