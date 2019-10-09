https://static.news.ru/photo/c922898e-eab2-11e9-8e46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Если международное врачебное сообщество докажет смертельную опасность вейпинга, то подобные устройства необходимо запретить на территории России, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. По его словам, электронные системы доставки никотина — два вреда в одном флаконе.

С одной стороны, сам никотин, который вызывает излишнюю стимуляцию и спазмы сосудов. С другой стороны, растворители, содержащиеся в жидкостях для вейпов. Они растворяют мембраны, из которых состоят лёгкие человека. Отсюда различные лёгочные заболевания, о которых говорят западные врачи, прежде всего американские. Ещё более отдалённые последствия — это слабоумие, — рассказал специалист.

А в данный момент, добавил учёный, нужно ускорить принятие закона, который приравняет вейп к табачным изделиям. По его мнению, последствия использования таких средств для курения проявятся через два-три года, говорится на официальном сайте Общероссийского народного фронта. У электронных систем два вреда в одном флаконе, считает Брюн.

Ранее News.ru сообщал, что Минздрав Канады объявил о подтверждённом случае заболевания лёгких по причине употребления вейпа. Заболевшим стал 50-летний мужчина из Монреаля.