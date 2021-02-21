Названа самая полезная начинка для шоколада

https://static.news.ru/photo/5fcc502c-74be-11eb-b121-96000091f725_660.jpg Шоколад Фото: mykaleidoscope.ru

Самым полезным шоколадом с начинкой является горький с орехами. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова.

В интервью радио Sputnik она рассказала , что хотя сами по себе орехи очень жирные, это хороший, полезный жир.

Горький шоколад содержит теобромин, это достаточно полезное вещество, также он содержит цинк, магний. А орехи содержат полезные жиры, незаменимую омегу-3, — рассказала Наталья Нефёдова.

Что касается экзотических начинок — лепестков роз, перца, имбиря — то таким шоколадом диетолог увлекаться не советует, поскольку, если речь идёт о массовом варианте, там используются вкусовые добавки.

Также эксперт не рекомендует запивать тёмный шоколад кофе или чаем, так как содержащиеся в напитках вещества не дают впитываться металлам, содержащимся в шоколаде.

Что касается количества шоколада, которое без вреда для организма можно употребить, то здесь рекомендуется также соблюдать умеренность. Наталья Нефёдова подчеркнула, что целую плитку, в которой содержится около 2 тысяч калорий, то есть полный суточный набор калорий, может съесть только профессиональный спортсмен. Последний употребляет до 10 тысяч калорий в сутки, которые сгорают во время тренировок. Обычному человеку достаточно пары долек.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог назвал формулу стройности. Есть можно в любое время суток, даже ночью, но подходить к этому нужно с умом — укладываясь в суточную норму калорий.