«Шоколадку на ночь можно»: диетолог назвал формулу стройности

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Есть можно в любое время суток, даже ночью, но подходить к этому нужно с умом — укладываясь в суточную норму калорий.

Диетолог Олеся Лымарь предложила рассчитать величину основного обмена (ВОО) для каждого организма по формуле Харриса — Бенедикта, выведенной в 1919 году и актуальной до сих пор, пишет 74.ru.

Для женщин она работает так: ВОО = 655,1 + 9,6 × масса тела (килограммов) + 1,85 × рост (сантиметров) — 4,68 × возраст (годы);

Для мужчин формула будет считаться так: ВОО = 66,47 + 13,75 × масса тела (килограммов) + 5,0 × рост (сантиметров) — 6,74 × возраст (годы).

Они работают при активном образе жизни, если же человек ведёт малоподвижный образ жизни, то лучше использовать формулу Миффлина — Сан-Жеора, выведенную в 2005 году.

Женщины: ВОО = 9,99 × вес (килограммов) + 6,25 × рост (сантиметров) — 4,92 × возраст — 161;

Мужчины: ВОО = 9,99 × вес (килограммов) + 6,25 × рост (сантиметров) — 4,92 × возраст + 5.

Когда человек всё посчитает, он получит примерное количество калорий, необходимых в сутки для поддержания веса тела с учётом уровня его физической нагрузки. Для этого результат нужно умножить на 1,2 — при «сидячем» образе жизни, 1,375 — когда выполняются короткие пробежки или лёгкая гимнастика, 1,55 — при регулярных занятиях спортом. И, наконец, на 1,9, если работа связана с физическим трудом.

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