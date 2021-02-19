Терапевт назвал опасность передозировки витамина D и омега-3

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Во время пандемии многие россияне, начитавшись о пользе витамина D и омеги-3, стали бесконтрольно скупать и пить их, не уточнив у лечащего врача допустимые дозировки. Врачи объяснили, почему так делать не стоит.

Витамин D сам по себе не аллергичен, но разные производители используют какие-то добавки, чтобы улучшить вкусовые качества, внешнюю оболочку и так далее. Они могут вызвать аллергию, — рассказала в беседе с «360» терапевт Наталья Уклеина.

При этом она считает, что омега-3 приносит только пользу, снижает холестерин, и очищает сосуды. Она отметила, что его можно пить вообще на постоянной основе, но лучше соблюдать указанную на упаковке дозировку.

А вот при избытке витамина D могут быть побочки, такие как кожный зуд, головная боль, тошнота. Это вещество имеет свойство откладываться в печени, почках, кровеносных сосудах. Но сейчас в аптеках есть профилактически дозировке от 600 МЕ. Главное ознакомиться с инструкцией и не пить их дольше, чем указано в описании.

Терапевт Лариса Алексеева рассказала изданию, что бесконтрольное применение любых витаминов в принципе противопоказано для человека. Хотя во время пандемии она не видит ничего дурного в том, чтобы люди пили витамин D и омега-3 без назначения, но учитывали суточную норму, с которой можно ознакомиться в интернете или в аптеке.

Алексеева, тем не менее, призвала не заниматься самолечением, особенно избегать витаминных комплексов с серьёзными побочными эффектами.

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