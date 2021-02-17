Мясников заявил об ослаблении коронавируса

https://static.news.ru/photo/ecd581a4-71bd-11eb-b6f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус становится слабее. Он назвал условие, которое, по его мнению, способствует соответствующему процессу.

Специалист обратил внимание, что чем быстрее распространяется патоген, тем ниже от него смертность. При этом Мясников уточнил, что речь идёт о процентах, нежели об абсолютных числах. Последние исследования, проведённые в США и Европе, подтверждают это, добавил медик.

Врач также отметил, что смертность пациентов с коронавирусом в реанимациях с начала пандемии снизилась почти в два раза. При этом не совсем ясно, по каким именно причинам. Так, если раньше процент смертности составлял 42–44%, то теперь он составляет 19–25%. Мясников подчеркнул, что в реанимациях методы лечения пациентов, а также препараты практически не изменились, в то время как динамика сильно улучшилась.

Проигрывает в силе? Дай-то Бог, — написал медик в своём Telegram-канале.

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