Мясников развеял популярные мифы о лечении кашля

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» развеял распространенные мифы о лечении кашля. Выпуск передачи доступен на YouTube.

В частности, медик рассказал, что лечить кашель антибиотиками, чтобы он не перешёл в хронический, — это плохая идея. Он отметил, что нужно выяснять причину кашля. Если он возник из-за инфекции, то антибиотики не помогут, а могут только усугубить состояние, так как организм выработает устойчивость к препаратам.

Специалист также назвал заблуждением мнение о том, что если кашель долго не проходит, то нужно обязательно делать компьютерную томографию (КТ) лёгких. Врач заметил, что всё зависит от ситуации пациента. В частности, если человек много лет курит и начался кашель с кровью, то в этом случае действительно стоит пройти обследование.

Начинать лечение лучше после того, как будет выяснена причина кашля. К примеру, горчичники не помогут, если кашель возник из-за повышенной кислотности.

Банки и горчичники — развлекающие средства, они могут действительно снять симптоматику, но временно, — пояснил Мясников.

Мясников также рекомендовал не подавлять приступы кашля. Если он долго сохраняется после болезни, то стоит попить антигистаминные препараты.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предположил, из-за чего повысилась смертность от коронавируса в России. По его словам, многие заболевшие начинают хаотично принимать различные препараты, включая антибиотики, что только ухудшает их состояние.