Мясников призвал россиян не забывать о движении во время болезни

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Устраивать голодные дни после переедания в праздники — не лучший способ разгрузить организм. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказала нутрициолог, член Национального общества диетологов и член Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

Она пояснила, что люди делают разгрузочные дни, надеясь привести в норму общую сумму полученных за период праздников калорий. Такой подход является ошибочным, поскольку клетки организма работают постоянно. После переедания лучше...