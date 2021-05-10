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Мясников призвал россиян не забывать о движении во время болезни

17:37, 10 мая 2021
Александр Мясников Александр Мясников Фото: drmyasnikov/facebook.com

Человек должен двигаться, сохранять физическую активность даже в период тяжёлого заболевания. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Если тяжёлый больной, пожилой больной, онкологический больной слёг — он уже не встанет. Ему надо ходить!подчеркнул специалист.

По его словам, лежачим больным следует делать упражнения в кровати.

Врач также отметил, что существует шкала измерения активности пациента. Она позволяет спрогнозировать его состояние в ближайшем будущем.

Ранее Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации от коронавируса. Он заявил, что РФ отстаёт по количеству привитого населения от основных стран Европы, а также США, Бразилии и Израиля. Врач подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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