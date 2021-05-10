Мясников призвал россиян не забывать о движении во время болезни

Человек должен двигаться, сохранять физическую активность даже в период тяжёлого заболевания. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Если тяжёлый больной, пожилой больной, онкологический больной слёг — он уже не встанет. Ему надо ходить! — подчеркнул специалист.
По его словам, лежачим больным следует делать упражнения в кровати.
Врач также отметил, что существует шкала измерения активности пациента. Она позволяет спрогнозировать его состояние в ближайшем будущем.
Ранее Мясников раскритиковал россиян за подход к вакцинации от коронавируса. Он заявил, что РФ отстаёт по количеству привитого населения от основных стран Европы, а также США, Бразилии и Израиля. Врач подчеркнул, что выжидательно-пассивная тактика может дорого обойтись, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.