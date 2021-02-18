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Мясников опроверг популярный миф о кофе

06:42, 19 февраля 2021 80
Александр Мясников Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о том, что кофе вреден для людей, у которых имеются проблемы с сердцем.

В эфире телеканала «Россия-1» Мясников напомнил, что уже много раз говорил о том, что кофе не вреден сердечникам.

Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. Пейте кофе, если любите, — заявил врач.

Мясников отметил. что нормой считается употребление не более трёх чашек кофе в день. Исключение составляют люди с проблемами печени, которым позволено выпивать до четырёх чашек напитка, который, по словам медика, оказывает положительное воздействие на больной орган.

Также Александр Мясников напомнил о положительном влиянии кофе при подагре, остеопорозе и болезни Паркинсона. Кроме того, напитку приписываются и противораковые свойства.

Ранее доктор Мясников заявил о том, что употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к повышению артериального давления, уровня сахара, обмена холестерина и ожирению.

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