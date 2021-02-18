Мясников опроверг популярный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал миф о том, что кофе вреден для людей, у которых имеются проблемы с сердцем.
В эфире телеканала «Россия-1» Мясников
Есть работы, которые говорят, что люди, которые пьют кофе в разумных пределах, у них реже инфаркты, у них реже мерцательная аритмия. Пейте кофе, если любите, — заявил врач.
Мясников отметил. что нормой считается употребление не более трёх чашек кофе в день. Исключение составляют люди с проблемами печени, которым позволено выпивать до четырёх чашек напитка, который, по словам медика, оказывает положительное воздействие на больной орган.
Также Александр Мясников напомнил о положительном влиянии кофе при подагре, остеопорозе и болезни Паркинсона. Кроме того, напитку приписываются и противораковые свойства.
Ранее доктор Мясников заявил о том, что употребление «белых» рафинированных продуктов может привести к повышению артериального давления, уровня сахара, обмена холестерина и ожирению.