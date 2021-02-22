Мясников объяснил, почему группам риска необходимо вакцинироваться

https://static.news.ru/photo/ecfeee60-75b2-11eb-87ee-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему людям из групп риска по коронавирусу необходимо сделать прививки.

По его словам, официальная статистика смертности не учитывает пациентов, перенёсших CVID-19 в лёгкой форме или бессимптомно. В связи с этим реальные данные по летальным исходам на порядок ниже и сосредоточены в группе людей старше 70 лет и хронических больных.

Поэтому так важна вакцинация именно групп риска, — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус. По его словам, во время пандемии коронавируса грипп никто не «отменял», в некоторых случаях ими можно заразиться одновременно. Также он прокомментировал статистику смертности от коронавируса.

По данным на утро 23 февраля, в стране зафиксировано 11 823 новых случая COVID-19 в 84 регионах и 417 летальных исходов. Всего жертвами инфекции в России стали 84 047 заболевших. Излечились 12 956 заражённых. Под медицинским наблюдением в настоящее время остаются 589 083 человека.