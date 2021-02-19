Мясников назвал заболевание, которое потрясёт всю планету

https://static.news.ru/photo/0f5c4d7a-72d1-11eb-85f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников объяснил, почему грипп для человечества может оказаться гораздо опаснее, чем коронавирус.

Грипп — это то, что ещё потрясёт нашу планету, попомните мои слова. Все учёные, вирусологи ждут мутаций — птичьего гриппа, свиного гриппа. И смертность будет в разы больше, чем от коронавируса, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Мясников.

По его словам, во время пандемии коронавируса грипп никто не «отменял», в некоторых случаях ими можно заразиться одновременно. Также он прокомментировал статистику смертности от коронавируса. По его мнению, она может быть не совсем точна, так как многих переболевших, в том числе и бессимптомно, не успевают учитывать. Зато смертность от гриппа в реальности гораздо выше, чем принято считать, уверен Мясников.

Как писал NEWS.ru, опасность нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании, преувеличена. Об этом ранее заявил Александр Мясников. Врач утверждает, что мутации появляются «одна за другой» и за ними «не успеваете следить». Александр Мясников также напомнил, что новые мутации выявляются там, где ведутся активные исследования и работают вирусологи, при этом появиться новый штамм мог совсем в другом месте. Так, он напомнил, что первая британская мутация коронавируса попала на острова из Южной Африки. Врач не исключает, что и новая разновидность также происходит оттуда.