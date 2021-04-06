Мясников назвал способ узнать о склонностях человека к болезням

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Определить склонность человека к тем или иным заболеваниям можно по его группе крови. Такое мнение высказал заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, ключевой фактор — генетическая предрасположенность.

Это всё генетически, это набор генов. И масса заболеваний встречаются у определённых носителей генов чаще, чем у каких-то других, — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Так, например, по словам медика, люди с первой группой крови склонны к язвам желудка, а со второй — наиболее предрасположены к раку желудка.

Ранее, как писал NEWS.ru, Мясников предупредил о том, что неосторожное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов, например аспирина, может привести к серьёзным сбоям в организме. Среди таких последствий, по его словам, могут быть внутренние кровотечения, а в ряде случаев даже смерть.