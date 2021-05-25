Мясников назвал популярный в России смертельно опасный продукт

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Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Зевание не может быть отнесено к надёжным предвестникам сосудистых катастроф, оно является только физиологическим автоматизмом, то есть периодической самопроизвольной деятельностью органа или организма без определённой связи с внешними причинами. Об этом в беседе с РБК заявил руководитель службы «СТОП-инсульт», доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков.

По словам врача, предвестниками инсульта или инфаркта миокарда являются нарушение артериального давления, сердечная аритмия, гемодинамические расстройства, но не зевание. Один человек в группе зевает, и люди рядом с ним чаще...