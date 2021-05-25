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Мясников назвал популярный в России смертельно опасный продукт

05:01, 26 мая 2021
Фото: drmyasnikov/facebook.com

Колбасные изделия. популярные среди россиян. несут в себе смертельную опасность. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия — 1».

По словам Мясникова, в колбасе содержится нитрит натрия, который повышает риск развития рака.

Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам, — заявил врач.

Мясников считает, что реклама колбасы должна уподобиться рекламе сикарег, то есть оказаться под запретом.

Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться, — объяснил медик.

Также врач считает, что употребление большого количества колбасы может негативно отразиться на мужском здоровье.

Ранее Александр Мясников призвал россиян соблюдать простые правила, чтобы избежать инсульта.

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