Доктор Мясников назвал способ предсказать инсульт

https://static.news.ru/photo/dea1acae-7dec-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: facebook.com/drmyasnikov

Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян соблюдать простые правила, чтобы избежать инсульта. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Медик напомнил, что причиной сосудистых заболеваний становится неправильный образ жизни: люди с юности курят, выпивают, неправильно питаются и не следят за здоровьем.

Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт, — сказал Мясников.

Также стоит остерегаться бесконтрольного приёма гормональных препаратов без назначения врача. Триггерами могут стать лишний вес или высокое давление.

Доктор призвал россиян контролировать объём талии, правильно питаться, не допуская атеросклеротических бляшек в сосудах, контролировать хронические заболевания.

Такие заболевания как инсульт и инфаркт не приходят просто так. Они становятся следствием многолетнего наплевательского отношения к себе и «начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла».

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