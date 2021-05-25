Доктор Мясников назвал способ предсказать инсульт

Российский врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян соблюдать простые правила, чтобы избежать инсульта. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Медик напомнил, что причиной сосудистых заболеваний становится неправильный образ жизни: люди с юности курят, выпивают, неправильно питаются и не следят за здоровьем.
Если у тебя повышенный сахар, давление, ты не лечишься, если огромное брюхо, может быть инсульт, —
сказалМясников.
Также стоит остерегаться бесконтрольного приёма гормональных препаратов без назначения врача. Триггерами могут стать лишний вес или высокое давление.
Доктор призвал россиян контролировать объём талии, правильно питаться, не допуская атеросклеротических бляшек в сосудах, контролировать хронические заболевания.
Такие заболевания как инсульт и инфаркт не приходят просто так. Они становятся следствием многолетнего наплевательского отношения к себе и «начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла».
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