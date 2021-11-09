Мясников назвал «парадоксальную» причину зубной боли

Некроз верхнечелюстного сустава может произойти у человека в результате приёма биофосфонатов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал врач и телеведущий Александр мясников.

По словам Мясникова, биофосфонаты чаще всего выписывают женщинам в возрасте, страдающим остеопорозом. Препараты призваны следить за здоровьем костей.

И они следят, но есть парадоксальное побочное явление: они вместо того, чтобы лечить, калечат. У определённого процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти, — рассказал врач.

В этих случаях пациенты часто идут к стоматологу и здесь они могут допустить серьёзную ошибку, утверждает Мясников. Он призвал граждан предупреждать врачей о приёме такого рода препаратов, так как от приёма биофосфонатов придётся отказаться заранее, особенно если планируется серьёзное хирургическое воздействие на челюсти.

У вас болит зуб. Вы идете к врачу. Вам выдирают зуб и тем самым провоцируют некроз, — резюмировал Мясников.

Ранее доктор Мясников предупредил о генетических заболеваниях у детей после COVID-19.