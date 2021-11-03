Мурашко рассказал, когда начнутся поставки «Спутника Лайт» в регионы

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, когда начнутся дополнительные поставки «Спутника Лайт» в российские регионы. По его словам, дополнительные объёмы вакцины от коронавирусной инфекции заказаны и со следующей недели их начнут отправлять, передаёт ТАСС.

В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины «Спутник Лайт», дополнительные объёмы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы, — отметил министр.

Кроме того, он подчеркнул, что в России растёт детская заболеваемость. Для защиты несовершеннолетних разработана вакцина. Она создана на базе вакцины «Спутник V». Её экспертиза находится в завершающей стадии.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с коронавирусом.

За сутки в России выявили 41 335 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев коронавируса.