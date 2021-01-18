Мурашко призвал людей старше 55 лет в первую очередь прививаться от COVID

https://static.news.ru/photo/48f53074-5986-11eb-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В первую очередь рекомендуется сделать прививку от коронавируса россиянам старше 55 лет. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С учётом наших данных по течению заболевания, наблюдению клинического течения, данных регистров мы рекомендуем в первую очередь лицам старше 55 лет обратиться за вакцинацией, — цитирует министра ТАСС.

Он пояснил, что у данной категории людей коронавирусная инфекция проходит в более тяжёлой форме и существует большой риск осложнений, включая летальный исход. Мурашко подчеркнул, что люди старше 55 лет наиболее сильно нуждаются в защите от коронавируса.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия находится на лидирующей позиции в мире по вопросу организации вакцинирования от коронавируса.

Российские власти рассчитывают, что прививку от коронавирусной инфекции сделают 68,6 млн россиян, что составит примерно 60% населения, без учёта переболевших и детей в возрасте до 18 лет.

Всего с начала пандемии в России коронавирусной инфекцией переболели 3 млн россиян. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 22 857 человек.

Как писал NEWS.ru, массовая вакцинация всех групп населения стартовала в России с 18 января. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она напомнила, что на территории страны вакцинируют препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».