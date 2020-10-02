Мурашко назвал первые результаты тестов вакцины «Спутник V» обнадёживающими

https://static.news.ru/photo/26b17eba-04bc-11eb-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает обнадёживающими результаты первых пострегистрационных испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадёживающие, — приводит ТАСС слова главы Минздрава.

Он добавил, что производство вакцины на сегодняшний день ведётся на нескольких предприятиях, подчеркнув, что первые серии произведённых препаратов отправлены на контроль в лаборатории.

Всё идёт штатно, всё развивается по тому графику, который утверждён, — сказал Мурашко.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. Второй этап испытания вакцины на добровольцах начался 30 сентября.

Как писал NEWS.ru ранее, более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, среди желающих — страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.