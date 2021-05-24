«Может быть ядом»: Мясников назвал опасное для беременных растение

https://static.news.ru/photo/1d650be8-bc8f-11eb-b8b0-96000091f725_660.jpg Фото: H. Schulz/blickwinkel/Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников и генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова назвали растение, которое может быть опасным для беременных. Об этом они рассказали в эфире программы «О самом главном», запись выпуска доступна на YouTube.

Специалисты заметили, что нередко беременные заваривают себе некий чай, по аналогии с китайскими, в который добавляют красный клевер. Баранова уточнила, что некоторые люди делают себе такие напитки самостоятельно, не всегда осознавая, какие последствия могут последовать за этим. В частности, генетик рассказала, что красный клевер является токсичным растением, особенно при употреблении внутрь, несмотря на то что применяется в лекарствах.

Всё может быть ядом, а может быть лекарством, — подчеркнула Баранова.

Мясников же добавил, что красный клевер содержит фитоэстрогены — растительные соединения, которые могут вызывать эстрогенный или антиэстрогенный эффект. Для некоторых растительные гормоны могут оказаться полезными, а для других же — вызвать гормональный сбой, который может повлиять не только на саму будущую маму, но и на развитие плода в утробе.

Ранее цветовод Татьяна Жашкова рассказала, чем могут быть опасны комнатные огороды. По её словам, в жилых домах растениям, как правило, не хватает солнечного света, поэтому для их развития придётся использовать большое количество удобрений, которые содержат нитраты.