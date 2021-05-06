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Россиянам рассказали об опасности комнатных огородов

18:36, 06 мая 2021
Фото: pixabay.com

Чем могут быть опасны комнатные огороды, рассказала цветовод Татьяна Жашкова в эфире телеканала «Звезда».

По её словам, в жилых домах растениям, как правило, не хватает солнечного света, поэтому для их развития придётся использовать большое количество удобрений, которые содержат нитраты.

Соответственно, что вы будете потреблять с подоконника — непонятно, добавила Жашкова.

Эксперт отметила, что выращивать овощи на балконе менее опасно, поскольку там больше солнечного света. Однако даже при использовании специальных дорогостоящих ламп разница в количестве полезных веществ у продуктов уличного и комнатного огородов будет ощутимой.

Ранее исследование учёных из университетов Шеффилда и Вирджинии показало, что люди, которые занимаются огородом, здоровее на 6,6%, а их уровень стресса ниже на 4,2%.

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